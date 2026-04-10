Pevačica Katarina Živković u detinjstvu je praznike provodi u krugu porodice u Leskovcu, a sada je otkrila i kako izgleda Uskrs u njenom domu u Beogradu sa sinom Stefanom i izabranikom koga krije od očiju javnosti.

Na početku razgovora pevačica se osvrnula na nastupe kojih kako sama kaže ima mnogo.

- Znači mi što sam u poslednje vreme dosta tražena i imam mnogo nastupa, razmišljam kako ću da to postignem. Doživljavam ovo kao nagradu od Boga jer nisam tendenciozno išla ka ovome, još uvek se snalazim i organizujem tako da svi budu srećni i zadovoljni - rekla je Živkovićeva, pa otkrila da ponekad ne može dobro da se organizuje.

- Mnogi bi rekli da sam sve super ukombinovala i napravila balans između privatnog života i poslovnog, ali nije tako uvek. Umem i ja da se upetljam i da budem neorganizovana. Normalno, dete mi je prioritet, pa sve ostalo. Poslednjih meseci je moj život jako jednostavan, nemam vremena za druge stvari sem za majčinstvo i posao. Majčinstvo je naravno prioritet, ali uspevam da budem dobra u obe sfere zato što je to jedino i čime se bavim - svojim poslom i svojim detetom.



Katarina kaže da se trudi da bude dobra domaćica, ali da ne stiže uvek da ispoštuje sve običaje i tradiciju.

- Kupila sam farbe za jaja, sutra sam domaćica. Kupila sam farbu i bela jaja tako da će mi biti prelepa jaja. Ne znam kako se zove ta tehnika, koristim farbu iz kesice. Nisam dotle dogurala da koristim lukovinu ni tradicionalne načine pripreme. Za Uskrs ništa neću kuvati, iskoristiću maksimum da budem sa svojom porodicom i uživam - rekla je Kaća, pa uporedila praznike otkako je sa izabranikom dobila sina Stefana.

- Sada je sve drugačije, sve mi ima smisla. Kada sam bila dete proslavljali smo u krugu porodice u Leskovcu sa rođacima i roditeljima. Trudim se da budem u svemu top top, da budem najbolja majka, domaćica i žena, ali što se tiče tradicije i običaja ne mogu da se pohvalim. Nisam moderna, staromodna sam, ali ne postižem baš sve.



Nedavno je internetom počela da kruži stara izjava Zorice Marković da bi Kaću "besila na Terazijama" i da nema nijedan hit, a pevačica je to prokomentarisala zgroženo:

- Nisam čula taj intervju zaista, ali poštujem. Stvarno ne znam, nisam ispratila. Hoće da me besi? Ma, naravno, pa to je preslatko -ironično je rekla.

