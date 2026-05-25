Pevač Kejleb Šomo je u podužem tekstu objavljenom u subotu, govorio je o dugogodišnjoj borbi sa samim sobom i osećanjima koja je decenijama potiskivao, a na njegovu objavu osvrnula se i njegova supruga Fler Šomo, sa kojom je bio 14 godina, piše People.

-U poslednje vreme bilo je mnogo nagađanja o mom privatnom životu i osećam potrebu da razjasnim stvari pre nego što to dodatno utiče na ljude koje volim - započeo je Šomo svoju objavu na Instagramu.

- Ponosni sam homose*sualac. To je nešto sa čim se nosim i što pokušavam da razjasnim u svom životu već neko vreme - nastavio je.

- Bilo mi je teško da se nosim sa osećanjima vezanim za ovu temu i da shvatim šta da uradim sa tim saznanjem.

Priznao je da sebi dugo nije dopuštao da istinski istraži korene svoje depresije, samomržnje, samoprezira i beznađa, iako je kroz muziku svog benda pokušavao da traga za tim ko je duboko u sebi.

- Deset godina sam potiskivao osećanja alkoholom. Iskreno, kada sam odlučio da prestanem da pijem i da se usredsredim na istraživanje zašto se toliko dugo osećam ovako, to me je direktno dovelo do pomirenja sa sopstvenom se*sualnošću, u nadi da ću na kraju uspeti da zavolim sebe - objasnio je.

Šomo je zaključio porukom podrške svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

- Podstičem sve koji se bore sa spoznajom o tome ko su da budu blagi prema sebi. Suočite se s tim umesto da to gurate što dublje u sebe, misleći da će se nešto promeniti, kao što sam ja radio. Zadržavanje takvih stvari u sebi šteti samo vama i ljudima oko vas. Volim vas sve i nadam se da je ovo korak u pravom smeru ka tome da jednog dana zavolim sebe.

Oglasila se supruga

Samo par sati nakon Kejlebove objave, oglasila se i njegova supruga Fler Shomo, opisujući poslednjih nekoliko meseci kao veoma zbunjujuć i bolan period za oboje.

-Uvek ću želeti da volim, štitim i podržavam Kejleba. Tokom godina više sam brinula o njegovoj dobrobiti nego o bilo čemu drugom na svetu. Gledati zbunjenost i bol kroz koje je prolazio, uspone i padove, i želeti da pomogneš, a ne znati kako… Za osobu koju voliš ne želiš ništa više od toga da jednostavno bude dobro.

Ona je priznala koliko joj je bilo teško da se nosi sa dvojnošću ove situacije, uključujući i unutrašnju borbu sa pitanjem da li je loša osoba zato što se pita šta to, dođavola, znači za njen svet i bes koji takođe oseća.



-Jedina sam koja mora da se nosi sa dvojnošću ove situacije. Pružati mu podršku dok istovremeno gubim sve bilo je neverovatno teško. Moguće je voleti i podržavati osobu koju voliš u najtežem periodu njenog života, a istovremeno biti potpuno slomljen i gubiti samu sebe".

Naglasila je da će uvek podržavati Kejleba i ceniti godine koje su proveli zajedno, ali je potvrdila da je njihov brak završen.

-Naših skoro 14 godina braka bilo je predivno i puno zabave, avantura i ljubavi. Niko ne može da zna o našem braku ono što znamo mi. I niko nikada ne može istinski da spozna dubinu ljubavi između dvoje ljudi osim njih samih. Moj muž mi već nedostaje više od svega. Naša priča je bila lepa. A sada je završena.

