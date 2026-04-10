Pevačica Biljana Jevtić najradosniji praznik slavi u odnom selu Grejač, okružena prijateljima i porodicom, a sada je otkrila da je za nju najradosniji praznik.

- Za našu porodicu ovo je najradosniji praznik. Svake godine se okupljamo mi najbliži. Aca, Ivan, moja sestra, sestričina i zet. Ako je lepo vreme ceo dan provedemo u dvorištu, do uveče. Naravno svi su dobrodošli od komšija i ko god želi da dođe - kaže Biljana Jevtić, pa dodala:

- Sestra, sestričina i ja farbamo jaja na Veliki četvrtak. Meni su najlepša crvena jaja jer predstavljaju krv Isusa Hrista i pobedu života nad smrću, radost. Prvo ofarbamo njih, a zatim ostala jaja u drugim bojama. Prvo crveno jaje je čuvar kuće, njega stavljamo na neko posebno mesto, do sledećeg Vaskrsa.

Stara metoda

Kada je farbanje jaja u pitanju priznaje da su joj draže stare metode, koje je zna još iz detinjstva.

- Sa babom sam išla da beremo razne travke, stavljali smo ih na jaje, pa jaje u čarapu, a onda u lukovinu. Tada dobija lepu, prirodnu boju, pa kad se oljušti nema tragova, već je jaje čisto - objašnjava Bilja i dodaje:

- Kad su moj Ivan i sestričina Kaća bili mali koristili smo i tračice, pa sličice za jaja, travke u čarapi ali i tehniku bojenja sa penom za brijanje. U penu se stavi boja za kolače, pa se onda u to uvalja jaje. Ima danas bezbroj tehnika, pa svako može da radi kako mu se dopada i kako voli.

Vaskrs u njihovoj kući započinje odlaskom u crkvu, a dan se nastavlja za prazničnom trpezom uz razgovor i pesmu.

- U nedelju ustajemo rano, oblačimo najlepša odela i idemo na liturgiju i pričest u crkvu. Crkva je dva minuta pešice od naše kuće. Onda se vraćamo i prvo na sto iznosimo jaja, malo rotkvica, pršute, neka rakijica i čukamo se jajima. Posle iznosimo sve đakonije koje smo spremili. Jagnje je neizostavno - rekla je ona za Informer.

Alo/Informer

BONUS VIDEO: