Dok predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u Kini ostavruje pre svega ekonomske uspehe za bolji standard svih građana, blokaderi ponovo pokuju da im je jedina politika - politika brutalnog nasilja.

Nedavni blokaderski skup u centru Beograda prerastao je u potpuni haos nakon napada na policiju, uništavanja javne imovine i brutalnih incidenata koji su trajali satima. Umesto mirnog okupljanja, bili smo svedoci scena najstrašnijeg nasilja.

Na snimcima sa lica mesta vide se blokaderi koji gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima, dok pojedini blokaderi lome ulicu i razvaljuju delove kolovoza kako bi došli do novih kamenica za napade.

Posebno uznemirujući bio je napad u Takovskoj ulici, gde je grupa huligana sa obeležjima „Studenti pobeđuju“ nožem i metalnim šipkama napala radnike Parking servisa. Dvojica zaposlenih brutalno su pretučena dok su sedela u službenom vozilu. Jednom radniku polomljena je šaka i hitno je prevezen u Urgentni centar, dok je drugi opljačkan pod pretnjom nožem i zadobio teške povrede. Oštećeno je i vozilo Parking servisa.

Sa druge strane, dok blokaderi šire nasilje i haos, Srbija beleži ozbiljne ekonomske uspehe i jača svoj međunarodni položaj.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete Kini da je Srbija u 2025. godini ostvarila čak 20 odsto veći izvoz u Kinu nego godinu ranije, dok je u prva četiri meseca 2026. rast izvoza dostigao gotovo 85 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Kako je istakao, Srbija danas ima najveće plate na Zapadnom Balkanu — prosečna plata u martu iznosila je 1.037 evra, čime je Srbija prestigla zemlje koje su pre samo desetak godina bile daleko ispred nje.

„Prešli smo nivo da se takmičimo sa onima malima i polako ulazimo u kategoriju zemalja Evropske unije koje počinjemo da sustižemo“, rekao je Vučić nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Đijangom u Pekingu.

Dok država gradi puteve, fabrike, povećava plate i privlači investicije, blokaderi nude potpuno drugačiju sliku Srbije — sliku nasilja, razaranja i sukoba.

Zato se pred građane postavlja jasno pitanje: Kakvu Srbiju želimo? Srbiju razvoja, rada veih plata i poštovanja u svetu — ili Srbiju nasilja, haosa i otimanja vlasti na ulici?