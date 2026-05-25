Deca Bogdane i Veljka Ražnatovića, Željko, Krstan i Isaija, uživaju u udobnosti porodičnog doma u Titelu, koji su njihovi roditelji opremili potpuno u skladu sa njihovim potrebama.

Bogdana tamo ima pomoć i mame i bake, pa joj je umnogome lakše da o dečacima brine.

Doručak Krstana i Željka Ražnatovića prvo je čime se mlada mama bavi nakon buđenja mališana.

Nedavno je Veljko na svojim mrežama objavio fotografiju svojih sinova kako samostalno doručkuju u dvorištu porodične kuće.

Doručak Krstana i Željka Ražnatovića tom prilikom bile su viršle, jelo koje mnogi roditelji izbegavaju da uvrste u ishranu svoje dece.



Iako se tom prilikom Bogdana na mrežama našla na meti kritika mnogih mama, ovakvu odluku o doručku mališana mnogi su povezali s tim da porodica Rodić ima farmu pilića, te se bavi prodajom domaćeg mesa, pa su možda i viršle deo domaće proizvodnje na farmi Rodića.

Podsećanja radi, Veljko Ražnatović je jednom prilikom u iskrenoj ispovesti otkrio da su lekari savetovali njegovoj supruzi Bogdani da može još jednom da ostane trudna, budući da se već tri puta porađala carskim rezom kada je rodila prvo sina Željka, zatim Krstana, a onda preslatkog Isaiju kao najmlađeg člana porodice.

-Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako – priznao je Ražnatović u podkastu koji prenosi portal Srbija danas, pre nekog vremena, a nedavno je na društvenoj mreži Instagram objavio video snimak supruge Bogdane, te su mnogi upravo zbog njenog izgled a pomislili da je ponovo u drugom stanju.

Alo/Story

BONUS VIDEO: