Reper Amar Hodžić (37), poznatiji kao Buba Koreli, izbegao je odlazak u zatvor nakon što je novčano otplatio kaznu na koju je bio osuđen zbog utaje poreza, potvrđeno je iz Vrhovnog suda FBiH.

Kako se navodi, otplatio je 24.000 KM, što iznosi 12.270 evra, na ime zatvorske kazne u trajanju od osam meseci na koju je bio osuđen zbog utaje poreza.



- Što je bilo poreskog duga prema državi, to je isplaćeno. Što se tiče kazne zatvora, u skladu sa zakonom iskorišćeno je pravo da se zatvorska kazna pretvori u novčanu i to je iskorišćeno - rekao je za Klix.ba njegov advokat Sead Zijadić.

Utajio skoro 60.000 evra

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH (POSKOK) ranije je objavilo da je Buba Koreli priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM (oko 59. 120 evra) uplatio na račun Poreske uprave.

- Optuženi se tereti da je u vremenskom periodu od 1.01.2017. do 31.03.2022. godine, kao poreski obveznik svesno i s htenjem, izbegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji, ne dajući zahtevane podatake o svojim stečenim oporezivim prihodima - saopšteno je ranije iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Naveli su da je, postupajući suprotno odredbama zakona, te izbegavajuću da izvrši uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na prilive novčanih sredstava uplaćenih iz inostranstva, optuženi u navedenom vremenskom periodu stekao protivpravnu imovinsku korist i oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642,19 KM.

Njemu je u celosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim delom. Hodžić je i ranije imao problema sa zakonom, prenose Nezavisne.

