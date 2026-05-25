Polazeći od principa izgradnje zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, SNS i KPK konstatovale su da međupartijska saradnja predstavlja jedan od najvažnijih stubova ukupnih odnosa dve zemlje. Današnji sporazum predstavlja nastavak dogovora naših lidera, ali i dokaz da su prvi jasno definisani ciljevi saradnje uspešno realizovani.

Srpska napredna stranka danas ulazi u novu fazu odnosa sa Komunističkom partijom Kine, koja podrazumeva praktičnu primenu iskustava, znanja i modela uspešnog upravljanja koje smo imali priliku da upoznamo kroz saradnju sa KPK. Naš najvažniji međunarodni oslonac kada je reč o partijskoj saradnji pronašli smo upravo u Kini i u Komunističkoj partiji Kine, zbog čega ćemo ovaj stub zajednice za zajedničku budućnost jačati svakog dana, u interesu srpskog naroda i daljeg razvoja čeličnog prijateljstva Srbije i Kine.



