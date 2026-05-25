U operativnom izveštaju objavljenom danas u 16 časova navodi se da ruska artiljerija nastavlja granatiranje pograničnih područja u Sumskoj i Černigovskoj oblasti.
Prema navodima ukrajinske vojske, u severnom pravcu prema Slobožansku i Kursku zabeležena su dva sukoba, dok su ruske snage izvele čak 49 artiljerijskih udara na naselja i položaje ukrajinskih trupa, uključujući i upotrebu višecevnih raketnih sistema.
Najžešće borbe kod Pokrovska i Guljajpolja
Ukrajinski Generalštab navodi da su ruske snage četiri puta pokušale proboj na južnom slobožanskom pravcu, u oblastima Liman, Ohrimivka i Kolodjazne.
Na kupjanskom pravcu ruske trupe su tri puta pokušale napad kod Kivšarivke, Podola i Borisivke, dok se jedna borba i dalje vodi.
Borbe su nastavljene i na limanskom pravcu, gde je zabeleženo sedam sukoba u oblastima Novoselivka, Drobjiševo, Stavki, Torske i drugih naselja.
Ukrajinska vojska tvrdi da je odbila četiri ruska pokušaja napredovanja kod Krive Luke, Zakitnog i Raj-Oleksandrivke na severjanskom pravcu.
Na pokrovskom pravcu ruske snage su od početka dana čak 25 puta pokušale napade na ukrajinske položaje kod Viljnog, Kutuzivke, Rodinskog, Ševčenka, Novoukrainke i drugih naselja.
Generalštab Ukrajine navodi i da je na guljajpoljskom pravcu odbijeno deset ruskih napada, dok su borbe u pojedinim zonama i dalje u toku.
Bez većih promena na drugim delovima fronta
Ukrajinska vojska saopštila je da na drugim pravcima trenutno nema značajnijih promena situacije i da ruske snage nisu ostvarile nova napredovanja.
U saopštenju se navodi da ukrajinske trupe nastavljaju dejstva duž cele linije fronta i u pozadini.
„Pridružite se Odbrambenim snagama! Borba se nastavlja!“, poručio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u zaključku izveštaja.
