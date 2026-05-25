U operativnom izveštaju objavljenom danas u 16 časova navodi se da ruska artiljerija nastavlja granatiranje pograničnih područja u Sumskoj i Černigovskoj oblasti.

Prema navodima ukrajinske vojske, u severnom pravcu prema Slobožansku i Kursku zabeležena su dva sukoba, dok su ruske snage izvele čak 49 artiljerijskih udara na naselja i položaje ukrajinskih trupa, uključujući i upotrebu višecevnih raketnih sistema.

Najžešće borbe kod Pokrovska i Guljajpolja

Ukrajinski Generalštab navodi da su ruske snage četiri puta pokušale proboj na južnom slobožanskom pravcu, u oblastima Liman, Ohrimivka i Kolodjazne.

Na kupjanskom pravcu ruske trupe su tri puta pokušale napad kod Kivšarivke, Podola i Borisivke, dok se jedna borba i dalje vodi.

Borbe su nastavljene i na limanskom pravcu, gde je zabeleženo sedam sukoba u oblastima Novoselivka, Drobjiševo, Stavki, Torske i drugih naselja.

Ukrajinska vojska tvrdi da je odbila četiri ruska pokušaja napredovanja kod Krive Luke, Zakitnog i Raj-Oleksandrivke na severjanskom pravcu.

Na pokrovskom pravcu ruske snage su od početka dana čak 25 puta pokušale napade na ukrajinske položaje kod Viljnog, Kutuzivke, Rodinskog, Ševčenka, Novoukrainke i drugih naselja.

Generalštab Ukrajine navodi i da je na guljajpoljskom pravcu odbijeno deset ruskih napada, dok su borbe u pojedinim zonama i dalje u toku.

Bez većih promena na drugim delovima fronta

Ukrajinska vojska saopštila je da na drugim pravcima trenutno nema značajnijih promena situacije i da ruske snage nisu ostvarile nova napredovanja.

U saopštenju se navodi da ukrajinske trupe nastavljaju dejstva duž cele linije fronta i u pozadini.

„Pridružite se Odbrambenim snagama! Borba se nastavlja!“, poručio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u zaključku izveštaja.



