Predsednik Organizacije za atomsku energiju Irana Mohamed Eslami izjavio je danas da program obogaćivanja uranijuma njegove zemlje neće biti ograničen.

"Neprijatelj neće uspeti da ograniči iranski program obogaćivanja", rekao je Eslami i dodao da zahtev protivničke strane za prekid vatre ukazuje na njihovu "nemoć i iscrpljenost".

On je ocenio da je Iran ostvario prednost u aktuelnim sukobima, prenosi Tasnim.

Eslami je istakao da je Iran "neprobojan" i da, uprkos višedecenijskom pritisku, ostaje stabilan i otporan na spoljne uticaje.

On je naglasio da je "uloga boraca na terenu" doprinela promeni odnosa snaga, dodajući da se inicijativa za prekid vatre sa suprotne strane može tumačiti kao znak slabosti.

Prema njegovim rečima, Iran je tokom proteklih decenija bio izložen različitim oblicima pritisaka i neprijateljskih aktivnosti, ali takva politika, kako je ocenio, "nije donela rezultate".

"Iran će, uz podršku građana, nastaviti svoj politički kurs i neće podleći pretnjama i pritiscima", zaključio je Eslami.