Uroš Živković je sinoć održao nastup u Beorgadu, a pre početka istog je govorio pred našim kamerama.

Kako nam je priznao, posebno zadovoljstvo mu je pričinila činjenica da se na nastupu pojavio Darko Lazić koji se i dalje oporavlja od porodične tragediju u kojoj je izgubio brata.

- Moram da kažem da mi je čast i zadovoljstvo kada vidim kolege na svojim nastupima. Znao sam da će Darko Lazić doći budući da me je kontaktirao kako bih ostavio mesto. Njemu bliska osoba dobila je dete. Došao je da to ispoštuje iako je u nezavidnoj situaciji. Priča da smo u lošem odnosu nije istinita. To je priča godinama stara. Nažalost, bili ste kod Darka pre nekoliko nedelja tužnim povodom. Ponosan sam što je došao jer time dokazuje da život mora da ide dalje. Ima veliku porodicu, a nažalost, sada je glava i porodice pokojnog brata. Mogli ste da vidite da među nama vlada veliko poštovanje. Možda se ne viđamo često budući da svaki ima svoju porodicu i obaveze, ali kada treba, tu sam za njega. Nisam znao da će doći Andreana Čekić. Biće to odlična žurka čim su oni tu - naveo je Živković.

Uroš je progovorio i o svojoj izabranici Jovani, te nam otkrio kako sa njom i ostatkom porodice proslavlja praznike i šta pripremaju za Uskrs.

- Moja supruga Jovana je odlična domaćica. Uči se detaljima uz moju majku koja je i dalje glavna u kuhinji. I pored toga, Jovana se odlično snalazi. Ove godine će biti malo drugačija organizacija budući da ne slavimo Vaskrs u porodičnoj kući već idemo u goste, ali kod nas se oduvek zna kako se slave praznici. Svi smo domaćini, svi služimo, svi spremamo i svi volimo da gostimo. Postim na vodi, pa sam spremao povrće. Nisam za bacanje. Ne znam baš sve da spremam, ali znam da spremim to što volim da jedem. Svakako se to vidi i po mojoj kilaži - ispričao je Živković, pa dodao:

- U našem domu slavili smo praznike skromno, u krugu porodice. Od prošle godine smo pojačani za dva člana, moju surpugu i sina. Budući da moji roditelji više ne žive u Beogradu, tradicionalno odemo nekoliko dana ranije da se pripremimo za praznik. Praznike nikada ne radim i oni su rezervisani isključivo za porodicu. Gledamo da nam to prođe u smehu, harmoniju i radosti - kazao je pevač.

"Blizak sam i sa Gogom i sa Markom"

Budući da je godinama blizak sa Gogom i Markom Gačićem, upitali smo ga kakva je situacija među njima nakon burnog razvoda, ali ne ovu temu oddbio da komentariše.

- Ne bih komentarisao njihov razvod budući da su oboje moji bliski prijatelj. Nikome nije prijatno da prolazi kroz takav period. Sa Markom se znam od prvog dana takmičenja Zvezde Granda. Nažalost, dali su povoda da se piše i priča o njima, ali to ne znači da želim da komentarišem njihov razvod. Moguće je družiti se sa obe strane i balansirati. Na naše prijateljstvo ne može da utiče njihova privatnost niti će ikada moći - zaključio je Živković za Alo.

