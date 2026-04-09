Bokser Veljko Ražnatović, koji trenutno živi u Rusiji, obeležio je Veliki četvrtak ranim odlaskom u crkvu.

U Rusiji se posvetio treninzima, iako daleko od kuće praznike ne zapostavlja. Ovom prilikom posetio je pravoslavnu svetinju u Moskvi i uslikao se ispred nje.

Samo nekoliko dana ranije, Veljko se rano ujutru pričestio na praznik Cveti, takođe u moskovskom hramu Srpske pravoslavne crkve. Posebno je zanimljiv detalj da ga je tom prilikom pričestio vladika Stefan Šarić, dugogodišnji duhovnik njegove majke Cece Ražnatović.

Nakon primanja svetog pričešća, Veljko Ražnatović se oglasio na svojim društvenim mrežama.

- Cveti. Srećan praznik svima - napisao je tada.

Inače, Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Veliki četvrtak, dan kada se hrišćani sećaju Tajne večere i poslednjeg Hristovog obedovanja. Prema verovanjima, na ovaj dan nema slavlja ni veselja, već je to vreme za okupljanje verujućih i prilika da se i najveći grešnici razreše greha.

Dok se u pojedinim krajevima Srbije na Veliki četvrtak farbaju uskršnja jaja, tradicija u Rusiji, zemlji u kojoj Veljko trenutno boravi, nalaže da se danas mesi uskršnji slatki kolač.

