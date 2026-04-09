Naftna industrija Srbije podnela je zahtev za novu licencu za rad Ministarstvu finansija SAD.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK - Office of Foreign Assets Control) u martu je izdala operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila.

Američka administracija je prethodno produžila licencu za pregovore "Gasprom njeftu" i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22. maja.

OFAK je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji.