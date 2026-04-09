Pevačica Andreana Čekić se sinoć pojavila u jednom prestoničkom lokalu na privatnoj proslavi kod prijatelja i blistala u elegantnom izdanju.

Budući da je nedavno doživela veliki gubitak, kada joj je baka preminula, sada je istakla da joj je i dalje teško da govori na tu temu.

- Trudim se kao i svaka žena da izgledam što bolje, a o teškim temama ćemo neki drugi put. Ne mogu o tome da pričam - rekla je Andreana na ivici suza.

Na konstataciju da blista i da nikada bolje nije izgledala, rekla je:

- Ne jedem, obično. Mislim jedem, ali dosta manje i drugačije. Više riba nego pasta. Nikada nisam jela kasno, ali sam jela pogrešne stvari koje goje.

Andreana se tokom razgovora osvrnula i na nedavnu izjavu Katarine Grujić da brojne kolege kupuju preglede na Jutjubu.

- Dosta preteruju sa tom kupovinom pregleda, ako nešto ima više pregleda ne znači da je veći hit. Nije poenta samo u tome.

"Zorica je jaka žena"

Pomenula je i koleginicu Zoricu Brunclik kojoj je zdravlje ugroženo već mesecima.

- Čula sam da je bolesna, ja joj želim brz oporavak, nemamo kontakt sa njom, nisam tačno ni upućena o čemu se radi. Ona važi za jaku ženu i nadam se da će uskoro biti sve okej - poručila je ona.

