Šokantna vest o smrti mladog brazilskog bodibildera i fitnes influensera Gabrijela Genlija potresla je milione njegovih pratilaca širom sveta, dok okolnosti njegove smrti i dalje nisu u potpunosti razjašnjene.

Brazilsku fitnes zajednicu uzdrmao je iznenadni odlazak mladog sportiste, koji je pronađen mrtav u svom domu u Sao Paulu. Imao je svega 22 godine.

Gabrijel, kojeg je na Instagramu pratilo više od dva miliona ljudi, pronađen je bez znakova života na podu svoje kuhinje u subotu ujutro.

Nadležni organi odmah su pokrenuli istragu, a iako na mestu događaja nisu pronađeni tragovi nasilja, njegova smrt zvanično je okarakterisana kao sumnjiva, prenosi Daily Mail.

Prema nepotvrđenim informacijama koje kruže brazilskim medijima, mogući uzrok smrti mogla bi biti hipoglikemija, ozbiljno stanje koje nastaje kada nivo glukoze u krvi padne na izuzetno nizak nivo.

Reč je o opasnom zdravstvenom poremećaju koji može imati fatalne posledice, budući da je glukoza glavni izvor energije za mozak i nervni sistem.

Ipak, zvanična potvrda uzroka smrti još nije objavljena.

Od šampiona u Pokemonima do fitnes zvezde

Postao je viralna senzacija nakon što je objavio snimak na kojem izvodi impresivan potisak nogama sa čak 500 kilograma tereta.

Njegovi treninzi, fizička sprema i zahtevne vežbe brzo su mu doneli milione pregleda i status jedne od najpoznatijih mladih fitnes zvezda u Brazilu.

Pre nego što je stekao popularnost na društvenim mrežama, vodio je potpuno drugačiji život.

Nekadašnji student fizičkog vaspitanja bio je profesionalni Pokemon igrač i u jednom trenutku važio je za jednog od osam najboljih igrača u Latinskoj Americi.

Taj svet napustio je sa samo 15 godina, a pre nego što se u potpunosti posvetio bodibildingu, trenirao je boks, džiju-džicu i rvanje.

Za sebe je često govorio da se ne smatra isključivo digitalnim influenserom, već prvenstveno sportistom koji internet koristi kao alat za posao i motivaciju drugih ljudi.

Njegova smrt poslednja je u nizu tragedija koje su poslednjih meseci pogodile svet bodibildinga.

Zbog toga su mnogi kritičari ponovo otvorili raspravu o mogućoj povezanosti smrti mladih bodibildera sa korišćenjem steroida i drugih sredstava za poboljšanje performansi, iako za sada nema nikakvih potvrda da je to bio slučaj i kod njega.