Zorica Brunclik je decenijama deo javne scene, a detalje svog privatnog života je uvek vešto krila od očiju javnosti.

Tako mnogi ne znaju ni osnovne podatke o njoj, te se neretko šokiraju kada saznaju da je na pragu osme decenije života.

Zorica je rođena 29. juna 1955. godine, što znači da kroz tri meseca puni 71 godinu.

"Ne vraća se u Pinkove zvezde"

Usled narušenog zdravstvenog stanja Zorica Brunclik već neko vreme nije deo žirija u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a svi željno iščekuju njen povratak.

U periodu odsustva je menja suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, a voditeljka emisije Bojana Lazić je pred našim kamerama progovorila o mogućim promenama.

- Priča se da se Zorica ne vraća u emisiju do kraja sezone, ali ja nemam tu informaciju. Mislila sam da će se vratiti pred duele, ali verujem da je preporuka lekara da se to ipak ne desi. Dobar znak je da je Kemiš zaista raspoložen i verujem da se ne bi ni pojavio ovde da Zorica nije u stabilnom stanju.

Kako je dalje naglasila, ceo tim ima nadu u pevačicino ozdravljenje i oporavak.

- Tema o Zoričinom stanju nije zabranjena, ali oni žele da sve informacije ostanu u krugu porodice. Da je nešto alarmantno i strašno, verujem da bismo barem mi iz tima znali. I dalje ne znam da li će Kemiš ostati sa nama do kraja sezone, ništa nam nije potvrđeno - zaključila je Bojana pred našim kamerama.

