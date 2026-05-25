- Sama se prijavila u policijsku stanicu u Renu - dodao je isti izvor, objašnjavajući da je ona jedna od "dvoje mladih ljudi koji su viđeni sa žrtvom na mestu zločina popodne na dan tragedije".

Telo deteta pronađeno je u nedelju. Tužilaštvo je prvobitno saopštilo da je imalo 12 godina. Oko 16:40 časova jedan ribar čuo je povike neidentifikovanog deteta i pozvao policiju, koja je izašla na lice mesta. Policajci su zatim pronašli telo u žbunju, sa tkaninom oko vrata.

- Uprkos pozivu svedoka koji su pronašli telo, hitne službe nisu uspele da reanimiraju dete - navelo je tužilaštvo.

Veliki broj policajaca bio je na mestu događaja u nedelju uveče, vršeći uviđaj u blizini stambenog kompleksa koji se nalazi pored reke Vilaine, koja protiče kroz Ren, primetio je novinar AFP-a.

Postavljen je veliki beli šator, dok su forenzičari u belim zaštitnim odelima i plavim rukavicama prikupljali dokaze i fotografisali područje uz obalu reke. Javni tužilac Rena, Frederik Teile, posetio je mesto događaja, ali nije davao izjave za medije.

Govoreći za AFP, jedna 21-godišnja stanovnica naselja naglasila je da je taj deo grada "veoma prometan".

- U blizini je park, ljudi često džogiraju uz obalu reke. Sve je veoma otvoreno i čudno je da je ovde mogao da se dogodi zločin - rekla je ona.

- Ovo je pravi šok. To je mirno naselje, nedaleko od centra, nikada nisam imala problema. Uz kanal postoje šatori beskućnika, ali oni nisu problematični - rekla je druga stanovnica, žena u tridesetim godinama koja nije želela da otkrije ime.