Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine.

U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su potpisani sa Srbijom.

U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića.

Tokom šetnje predsednik je otkrio da mu je Si poklonio parče zemlje sa meseca.

- Veoma cenim priliku da posetim izuzetan Muzej Komunističke partije Kine, osnovan pod vođstvom generalnog sekretara KPK i predsednika Narodne Republike Kine, Si Đinpinga, čija istrajnost i mudrost vode veliku Narodnu Republiku Kinu i njen narod, jačajući njihovo verovanje u marksizam i komunizam, socijalizam sa kineskim karakteristikama i poverenje u veliko podmlađivanje kineske nacije. Poseta Muzeju je bila jedinstvena prilika da produbim svoje znanje o razvoju Kine, pod vođstvom KPK - napisao je Vučić u Knjizi počasnih gostiju.

U Muzeju koji je smešten u severnom delu Pekinga u blizini Olimpijskog parka Vučića je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

Zajedno sa njim u obilasku su bili i ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

- Nekada sam gledao 'Povratak u budućnost' i mislio da su leteći automobili, pametne mašine i tehnologija koja razume čoveka samo filmska mašta. Danas sam, obilazeći ovu neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća, imao osećaj da sam taj film na neki način i doživeo - naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Kako je dodao, sve što je video delovalo je toliko napredno, da je u jednom trenutku pomislio da njegov telefon pripada muzeju tehnike. Muzej je svečano otvoren 2021. godine, u sklopu proslave stogodišnjice osnivanja partije i od tada služi kao centralno mesto za očuvanje nacionalnog sećanja i prikazivanje puta koji je zemlja prešla od "veka poniženja" do statusa globalne sile.

Arhitektura muzeja nosi duboku simboliku. Fasada je ukrašena sa 160 impresivnih stubova, dok su četiri velike skulpture na ulazu posvećene ključnim temama: osnivanju partije, borbi, izgradnji i reformi. Sam oblik zgrade podseća na kineski karakter "Gong" (rad), što simbolizuje radničku klasu i snagu naroda.

Unutar muzeja, stalna postavka pod nazivom "Ostati veran prvobitnoj misiji" vodi posetioce kroz hronološki razvoj Kine. Kroz više od 2.500 fotografija i preko 4.500 istorijskih artefakata, posetioci mogu videti sve, od zapisa sa Prvog nacionalnog kongresa održanog 1921. godine u Šangaju, preko materijala iz perioda Dugog marša i osnivanja NR Kine 1949. godine, pa sve do modernih tehnoloških dostignuća, uključujući modele svemirskih letelica i brzih vozova.

Muzej danas funkcioniše ne samo kao istorijski arhiv, već i kao vrhunski edukativni centar. Koristeći najsavremenije digitalne tehnologije i interaktivne instalacije, on pruža uvid u to kako Kina vidi svoju prošlost, ali i svoju budućnost.

Za svakog posetioca u Pekingu, ovaj muzej je ključna tačka za razumevanje političkog identiteta i razvojnog puta savremene Kine.