U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 17 časova u kragujevačkom selu Velike Pčelice stradao je muškarac, kada je kamion natovaren drvima izleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i završio u stambenom objektu.

U vozilu se nalazio kao suvozač, dok je vozač kamiona zadobio teške telesne povrede. On je nakon intervencije Hitne pomoći hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde mu se ukazuje medicinska pomoć.

Na teren su odmah upućene ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica, a šest pripadnika Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu sa dva vozila učestvovalo je u izvlačenju nastradalih i uklanjanju vozila koje je uletelo u kuću.

Prema informacijama sa terena, u trenutku nesreće u objektu nije bilo nikoga, što je sprečilo još veću tragediju.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a okolnosti pod kojima je došlo do izletanja kamiona biće poznate nakon završetka istrage.

