Stravična nesreća dogodila se u mestu Feltičeni u Rumuniji. Ženu koja je nepropisno prelazila ulicu udario je šleper i ona je ostala zarobljena pod točkovima ogromnog vozila.

Na snimku nadzorne kamere vidi se kako žena izlazi na ulicu, bez proveravanja saobraćaja, krećući se između automobila koji su stajali u koloni.

Izašla je direktno ispred kamiona, verovatno ne shvatajući da vozač ne može da je primeti.

Kada se šleper pokrenuo, prešao je preko žrtve.

Žena je zadobila višestruke traume i prebačena je u bolnicu. Lekari su bili primorani da joj amputiraju obe noge.

Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege, sa malim šansama da preživi.

PAŽNJA! SNIMAK JE VEOMA UZNEMIRUJUĆ!