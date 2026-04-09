Stravična nesreća dogodila se u mestu Feltičeni u Rumuniji. Ženu koja je nepropisno prelazila ulicu udario je šleper i ona je ostala zarobljena pod točkovima ogromnog vozila.
Na snimku nadzorne kamere vidi se kako žena izlazi na ulicu, bez proveravanja saobraćaja, krećući se između automobila koji su stajali u koloni.
Izašla je direktno ispred kamiona, verovatno ne shvatajući da vozač ne može da je primeti.
Kada se šleper pokrenuo, prešao je preko žrtve.
Žena je zadobila višestruke traume i prebačena je u bolnicu. Lekari su bili primorani da joj amputiraju obe noge.
Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege, sa malim šansama da preživi.
