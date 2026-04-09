Pevač Darko Lazić teško podnosi smrt rođenog brata Dragana koji je stradao početkom marta u teškoj saobraćajnoj nesreći.

U najtežnim momentima su uz njega najbliži, te je tako sinoć sa kumom Andreanom Čekić prvi put izašao u javnost.

Pojavio se ispred jednog beogradskog lokala, vidno utučen, te kratko rekao da je došao kako bi ispoštovao kumu koja se porodila.

- Neću davati nikakve izjave sada. Imam povod što sam ovde, kuma mi se porodila pa sam došao samo da popijem piće - rekao je Darko, a na pitanje kako je sada, kroz uzdah je rekao:

- Dobro je, guram, ne bih danas puno da pričam.

Kaća se ne odvaja od njega

Kako bi skrenuo misli Darko je otišao u teretanu kako bi i fizički i psihički osnažio sebe.

Nedavno je objavio fotografiju na kojoj trenira zajedno sa suprugom Kaćom.

Kaća je pozirala ispred ogledala, a u jednom trenutku Darko joj se pridružio s leđa te je pozirao sa njom pokazavši mišiće.

Ako je suditi po snimku, pevač je u sjajnoj formi i posvećeno radi na treningu snage, što je Kaća pokazala u narednom storiju, gde on diže šipku.U jednom trenutku kada je pokazao bicepse, Darko je poljubio u obraz Kaću, pokazavši time koliko je voli i poštuje, te da mu njena prisutnost čak i na treninzima prija.

