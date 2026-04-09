Plenumi su mladima isprali mozgove, a dokaz tome je plenumašica koja je gostovala u Utisku nedelje gde je uporno ponavljala: "Ja nemam ime i prezime, ja sam medij".

Ovaj presedan i pravi skandal podigao je veliku prašinu, a o njemu je u emisiji Ćirilica govorio profesor Čedomir Antić.

On je o blokaderki koja nije želela da se predstavi u "Utisku nedelje" rekao:

"Tako je bilo u Pol Potovoj Kambodži isto. Oni su smatrali da su svi ljudi koji su bili u prethodnom režimu, da treba da budu odstranjeni, a kad su ih pitali - pošto su to uglavnom bili stariji maloletnici, mlađi punoletnici – oni bi rekli: 'Pa Angkar je to naredio'. Dakle, kao i ovaj plenum, znači to je viša komanda naredila i tu nema šta da se raspravlja."