Influenserka iz Niša Milica Polskaja udala se za milionera iz Kazahstana, a svojim objavama privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, gde prikazuje luksuzan život.

Često "provocira" klipovima u kojima pokazuje zlato, skupe poklone i garderobu koju dobija od supruga.

Ovoga puta snimila se u "zlatnoj vili", u izazovnoj bluzi i kratkom šortsu, a uz snimak je imala i poruku za milionera.

Polskaja se uvijala uz pesmu mlade Tee Bilanović, a stihovi su privukli veliku pažnju.

-Hej lule, lule, ciganke su čule, zanimaju me lule tvoje nule. Hej lule, lule, zidaćeš mi kule, oljuštiću te lule ja do nule - pevala je ona.

Komentari ispod objave ubrzo su se usijali, a mnogi su posumnjali da je reč o direktnoj poruci za njenog supruga.

Žalila se kako nema služavke

Jednom prilikom odgovarala je i na pitanje o posluzi, kada je otkrila da ne može da funkcioniše bez pomoći u kući.

-Ne funkcionišem bez sluškinja. Danas sam morala i da se farbam, pa su me odnele do salona, pošto ne koristim automobil, već samo sluškinje. Pošto su one bile zauzete nošenjem mene do salona, unajmili smo još tri sluškinje da sede sa decom - rekla je Milica.