Ovan

Posao: Ovaj četvrtak donosi vam bitna dešavanja na poslovnom planu, a glavni izazov sastoji se u tome da svojom govorničkom veštinom prevaziđete moguće nesporazume tokom poslovnih pregovora i komunikacije sa saradnicima. Stručno usavršavanje vam može doneti krupan korak napred u karijeri.

Ljubav: U vašem polju emotivnih odnosa nastupa turbulentan period između vas i partnera. Prolazite zajedno kroz jednu test fazu koja će pokazati šta je to što bi trebalo da promenite da bi vaša veza postala kvalitetnija.

Zdravlje: Ukočenost vratnog dela ograničava pokret.

Bik

Posao: Poseban izazov ovog perioda krije se u okviru finansijskog plana. Postojeća situacija direktno se odražava na vaše finansijske transakcije, tako da je neophodno da ne ulazite u rizične investicije i da, pre svega, završite ono što ste započeli.

Ljubav: U ovom periodu je povećavana verovatnoća da dođe do nesporazuma između vas i partnera. Nesuglasice mogu biti u vezi sa nekim zajedničkim planovima za budućnost, a prevazići ćete ih kompromisom. Slobodnim Bikovima predstoji poznanstvo zanimljive osobe preko prijatelja.

Zdravlje: Osetljivost grla.

Blizanci

Posao: Potrudite se da što jasnije izlažete svoja mišljenja i stavove, jer postoji mogućnost da ostanete neshvaćeni. Budite oprezni u komunikaciji sa kolegama jer postoji mogućnost da među njima neko gradi rivalski odnos sa vama i može biti spreman da podrije vašu reputaciju.

Ljubav: Očekujte poboljšanje kvaliteta veze sa partnerom ili zajedničku odluku da ozvaničite vaš odnos. Slobodni Blizanci će imati mnogo prilika da sretnu svoju srodnu dušu na jednom prijateljskom druženju.

Zdravlje: Pad imuniteta. Znači da morate poraditi na očuvanju zdravlja.

Rak

Posao: Očekuje vas uspešan završetak rada na veoma važnom radnom zadatku. S druge strane, može doći do pogoršanje odnosa sa nekim saradnicima. Mogući su nesporazumi, pa je moguć čak i prekid jedne saradnje. Oprez sa rizičnim investicijama.

Ljubav: Psihički ste preosetljivi, vaša raspoloženja mogu biti promenljiva i možete impulsivno reagovati čak i na bezazlene komentare vašeg partnera. Moguće su konfliktne situacije. Početak nove veze za slobodne Rakove. U ovom periodu možete da upoznate svoju srodnu dušu preko prijatelja.

Zdravlje: Prehlada. Preporučujeo tople napitke.

Lav

Posao: Merkur ima direktan uticaj na dinamiku vašeg poslovanja, jer se odnosi na vaš finansijski sektor. Moguća su kašnjenja nekih važnih uplata, pa su moguće promene radnog plana. Oprez u komunikaciji sa saradnicima, jer postoji mogućnost nesuglasica.

Ljubav: Bogat društveni život doneće vam brojne prilike da upoznate svoju srodnu dušu. Ovaj period će vam doneti više kvantitet, nego kvalitet, pa su moguće ljubavne avanture zasnovane više na fizičkoj privlačnosti. Lavovi koji su u vezi osetiće da im se veza popravlja nabolje.

Zdravlje: Spazam mišića.

Devica

Posao: Nepovoljni aspekti u vašem polje javnosti i komunikacija mogu da zaoštre suprotstavljene stavove između vas i vaših saradnika i nadređenih. Glavni izazov za vas je da izbegnete konfliktne situacije i pronađete kompromisna rešenja. Moguće je da ćete imati sporiji tempo poslovanja u ovom periodu.

Ljubav: U vašem polju emotivnih odnosa dolazi do promena, što može da vas učini odvažnijim u potrazi za srodnom dušom. Planete vam pružaju podršku da načinite prvi korak u osvajanju osobe koja vam se dopada. Device koje su u vezi mogu imati konflikte.

Zdravlje: Bolovi u kolenima.

Vaga

Posao: Neki stari problem na poslu može ponovo da se pojavi, ali će ovog puta biti neophodno da se uhvatite u koštac s njim i da ga rešite. Uspeh vam predstoji u okviru uslužnih delatnosti.

Ljubav: Očekujte konflikt što će prodrmati sve prednosti i mane vašeg odnosa sa partnerom. Ono što nije dobro može da nametne rešenja u stilu "ili-ili". Moguće su radikalne odluke. Ukoliko ste slobodni, nema naznaka za neke nove simpatije.

Zdravlje: Problemi sa zglobovima.

Škorpija

Posao: Glavni izazov ovog perioda je da oprezno upravljate finansijama, jer su mogući previdi i zakašnjenja nekih uplata koje mogu biti važne za razvoj daljeg poslovanja. Možete imati nesporazume sa saradnicima ili neko od njih može da se služi manipulacijama.

Ljubav: Postoji velika mogućnost da u ovom periodu uđete u strasnu i veoma uzbudljivu ljubavnu vezu. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu preko posla ili preko prijatelja. Škorpije koje su u vezi očekuje poboljšanje kvaliteta odnosa.

Zdravlje: Nervoza uzrokovana napetošću.

Strelac

Posao: Budite oprezni u poslovnoj komunikaciji, jer postoji mogućnost previda bitnih detalja. Za vreme ovih aspekata bolje je da ne sklapate ugovore, nego, ako je to moguće, sačekajte za to bolji trenutak. Neophodno je da sprovedete reorganizaciju i da donesete bitne odluke na timskom nivou.

Ljubav: Period krize može da prodrma vaš odnos s partnerom tokom ovog vikenda. Moguće su nesuglasice i nesporazumi, čak i oko sitnica. Slobodni Strelčevi mogu se zaljubiti na prvi pogled u jednu osobu koja nije slobodna. Moguća je tajna veza.

Zdravlje: Odlično se osećate.

Jarac

Posao: Retrogradni Merkur u vašem polju tajni deluje upozoravajuće u tom smislu da bi trebalo da čuvate svoje poslovne tajne od konkurencije. S druge strane, ovi uticaji mogu vam doneti obnavljanje neke stare saradnje. Nije preporučljivo da ulazite u rizične poslove.

Ljubav: Slobodni Jarčevi mogu vrlo lako da uđu u tajnu vezu s osobom koja nije slobodna. Pa ipak, čuvajte se da ne budete otkriveni. Jarčevi koji su u vezi mogu da prođu kroz kratkotrajan period neslaganja s partnerom.

Zdravlje: Pojava ekcema.

Vodolija

Posao: Poteškoće koje su sada naglašene, mogu da donesu nestabilnu situaciju na finansijskom planu. Oprezno upravljajte novcem. Retrogradni Merkur može da uzrokuje nesporazume u odnosu s nadređenima i sa saradnicima. Moguć je zastoj u poslovanju i primena rezervnog plana.

Ljubav: Slobodne Vodolije očekuju višestruke prilike da sretnu svoju srodnu dušu. Poznanstvo je moguće upravo preko prijatelja, a tokom narednog perioda vas očekuje dalje zbližavanje. Vodolije koje su u vezi ulaze u mirniji period.

Zdravlje: Prisutno je neraspoloženje, melanholija.

Ribe

Posao: Puni ste energije što vam donosi veću inicijativu i preduzimljivost. Bićete u situaciji da sklopite važne ugovore i dogovorite nove poslove. Pa ipak, pod uticajem retrogradnog Merkura budite posebno oprezni i pažljivo proučite svaki detalj dokumenta.

Ljubav: Uticaje retrogradnog Merkura osetićete na ljubavnom planu tako što može doći do pojave nekog starog problema u okviru vaše veze s partnerom. Neophodno je da mu sada oboje posvetite pažnju da ne bi došlo do daljeg otuđivanja. Takođe u vaš život se može vratiti stara ljubav.

Zdravlje: Muče vas sinusi i alergija.