Kamion-cisterna eksplodirao je u ponedeljak ispod mosta na Panamskom kanalu, izazvavši požar u oblasti Boka, prenosi Prensa.
Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako vozila prolaze mostom dok dim i plamen od eksplozije zahvataju konstrukciju.
Prema navodima Prense, dva vatrogasca zadobila su opekotine drugog stepena.
Na mestu eksplozije nalaze se postrojenja za preradu goriva i rezervoari za skladištenje.
Veruje se da je poginula osoba radila u blizini kamiona u trenutku nesreće.
Kako navodi Prensa, reč je o zaposlenom kompanije Panama Oil Terminals.
U incidentu su oštećene i dve cisterne kapaciteta između 5.000 i 10.000 galona.
Pukovnik Angel Delgado rekao je da je požar počeo u jednom kamionu pre nego što se proširio na drugi.
"Uspeli smo da obuzdamo požar, Ovakve vrste incidenata moraju da se rešavaju postepeno kako bi se smanjila temperatura", rekao je delgado i dodao da je više od 50 vatrogasnih jedinica učestvovalo u gašenju požara.
Most, dug oko 1.700 metara proteže se preko ulaza u Pacifički deo Panamskog kanala, bio je privremeno zatvoren nakon incidenta, ali je nakon jednog dana ponovo otvoren.
