Kamion-cisterna eksplodirao je u ponedeljak ispod mosta na Panamskom kanalu, izazvavši požar u oblasti Boka, prenosi Prensa.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako vozila prolaze mostom dok dim i plamen od eksplozije zahvataju konstrukciju.

Prema navodima Prense, dva vatrogasca zadobila su opekotine drugog stepena.

Na mestu eksplozije nalaze se postrojenja za preradu goriva i rezervoari za skladištenje.

Veruje se da je poginula osoba radila u blizini kamiona u trenutku nesreće.

Kako navodi Prensa, reč je o zaposlenom kompanije Panama Oil Terminals.

U incidentu su oštećene i dve cisterne kapaciteta između 5.000 i 10.000 galona.

Pukovnik Angel Delgado rekao je da je požar počeo u jednom kamionu pre nego što se proširio na drugi.

"Uspeli smo da obuzdamo požar, Ovakve vrste incidenata moraju da se rešavaju postepeno kako bi se smanjila temperatura", rekao je delgado i dodao da je više od 50 vatrogasnih jedinica učestvovalo u gašenju požara.

Most, dug oko 1.700 metara proteže se preko ulaza u Pacifički deo Panamskog kanala, bio je privremeno zatvoren nakon incidenta, ali je nakon jednog dana ponovo otvoren.