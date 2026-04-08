Hasan Dudić je nedavno javno govorio o uspomenama sa svojim tragično nastradalin bratom Šabanom Šaulićem.

Kako je istakao, svakog dana mu je teško što Šaban više nije uz njega, a kada su u pitanju važni datumi, tuga ga tada posebno obuzme.

- Bio mi je centar sveta, najviše sam ga voleo. I rođen sam u Šabanovoj kući, moja i njegova majka su rođene sestre. Kada smo odrasli, svuda me je vodio sa sobom. Voleo je fudbal i više od muzike, na svakoj utakmici sam bio sa njim. Nije ni imao u glavi da će postati pevač - rekao je Hasan, pa dodao:

- Bogu hvala što se prihvatio mikrofona jer je napravio revoluciju. Doprineo je muzici kao što je Nikola Tesla struji - istakao je pevač u emisiji "Premijera".

