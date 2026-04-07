Kako bi gledaocima sadržaj Elite 9 bio što zanimljiviji, produkcija televizije Pink svakodnevno organizuje različite emisije, zadatke i igre koje se najčešće prenose uživo.

Tako je i danas na adresu Bele kuće stiglo novo pismo produkcije, u kojem je ukućanima objašnjeno koja igra ih očekuje.

Pismo je pročitao Uroš Stanić, koji je ove nedelje vođa, ali je pre toga Asmin Durdžić, kao potrčko, morao da ode po kovertu.

Uroš mu je najpre naredio da donese pismo, a potom mu se i ironično zahvalio, oslovivši ga sa „potrčko“ pred svima, što su mnogi doživeli kao pokušaj da ga dodatno ponizi pred ostalim učesnicima.

Nakon toga usledila je tišina, a Uroš je naglas pročitao instrukcije Velikog šefa:

-Ajde tišina, da pročitam pismo. Draga Elito, sada ćete igrati "Igru istine". Neka ovog puta igru započne Maja, a već znate da je na vama zadatak da pitanja budu što zanimljivija, a samim tim i kvalitetnija. Potrudite se da gledaoci i drugi takmičari kroz vaša pitanja saznaju nešto što do sada nisu znali. Bićete obavešteni kada možete da završite igru. Pozdrav, Veliki šef - pisalo je u pismu produkcije.

Ostaje da vidimo kakva će se sve pitanja večeras otvoriti, jer je upravo „Igra istine“ više puta do sada dovodila do velikih svađa, raskrinkavanja tajni, ali i neočekivanih priznanja koja su potpuno menjala odnose među ukućanima.

Maja je ponosna ustala i obratila se gledaocima spremna da otvori igru.

BONUS VIDEO: