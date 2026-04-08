Miroljub Aranđelović Kemiš je pre odnosa sa Zoricom Brunclik bio oženjen pevačicom Vesnom Zmijanac.

Njihova ljubav nije opstala, a razvod Kemiša i Vesne Zmijanac pratile su brojne spekulacije.

Posle razvoda Kemiš je odlučio da u otvorenom pismu otkrije razloge kraha braka i konačno stavi tačku na nagađanja.

- Dragan Stojković Bosanac, Tahir Turkalić i ja bili smo dugogodišnji nerazdvojni saradnici u poslu i u privatnom životu. Zajedno smo radili mnoge projekte, a motiv nam je bio kreiranje novog zvuka u narodnoj muzici. Kao primer takve nesebične saradnje mogu da navedem da sam Dragana Stojkovića čak pozvao da svira na ploči moje tadašnje supruge Vesne Zmijanac. U to vreme Dragan Stojković nam je bio kućni prijatelj i on je zaista jedini čovek u koga ne bih posumnjao da bi mi se ikada mešao u brak, a naknadno sam saznao da je u oktobru pretprošle godine (1985.) već bio sa Vesnom, kao i posle toga. U novembru sam se sporazumno rastao s Vesnom Zmijanac, saznavši za njene mnogobrojne avanture - naveo je Kemiš i dodao da su muke tek tada počele.

"Iselio sam se iz zajedničkog stana"

- Ovim sam želeo da okončam jedan ružan period u mom životu. Početkom decembra iselio sam se iz zajedničkog stana u Lješkoj ulici, a u januaru, kada sam došao po svoje stvari, u stanu sam zatekao novoimenovanog urednika propagande PGP RTB (Vlada Jovanović, sa kojim je Vesna kasnije dobila ćerku Nikoliju, prim. aut.) u vrlo domaćoj atmosferi, u gaćama. O njemu, inače, imam vrlo pozitivno mišljenje, kao vrlo sposobnom propagandisti, koji svesrdnim anagažovanjem može mnogo da učini na afirmaciji nekog pevača - kazao je Kemiš tada.

Podsetimo, nakon razvoda Kemiš je sreću pronašao pored Vesnine koleginice Zorice Brunclik kojoj se 1985. godine u Parizu zarekao na večnu ljubav. Budući da tada svadbeno veselje nisu imali, odlučili su da gala proslavu organizuju 29. juna 2025. godine.

BONUS VIDEO: