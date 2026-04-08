Iran je pokrenuo raketne i napade dronovima na Kuvajt i Ujedinjene Arapske Emirate nakon jutrošnjih vazdušnih napada na naftna postrojenja na iranskom ostrvu Lavan, javlja državna televizija.

''Raketni i napadi dronovima na Emirate i Kuvajt dogodili su se nekoliko sati nakon ciljanja naftnih postrojenja na ostrvu Lavan u Iranu“, prenosi IRIB.

Državna televizija takođe citira Nacionalnu iransku kompaniju za rafiniranje i distribuciju nafte koja je saopštila da je postrojenje rafinerije nafte na ostrvu Lavan ''bilo izloženo kukavičkom napadu'' u 10 časova po lokalnom vremenu.

U rafineriji Lavan, na jugu Irana, danas su se čule eksplozije, nekoliko sati nakon najave dvonedeljnog primirja između Teherana i Vašingtona, javili su iranski mediji.

Kako je prenela agencija Mehr, u postrojenju rafinerije na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu, dogodilo se više eksplozija.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.