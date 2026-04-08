Piše: Slađana Stepanović

Stravična saobraćajna nesreća koja se rano jutros dogodila u naselju Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) „opel vektrom“ silovito zakucao u betonski krst, dobila je jezivu pozadinu. Kako se nezvanično saznaje, Nemanja nije bio samo žrtva udesa, već glavni osumnjičeni za svirepo ubistvo meštanina Uglješe T. (58), koje je počinio svega nekoliko sati pre nego što je i sam otišao u smrt.

Motiv ovog zločina navodno su bili neraščišćeni imovinski odnosi i pritisak koji je osumnjičeni vršio na žrtvu.

O tome svedoči i prvi komšija nastradalog Uglješe:

- Video sam Uglješu sinoć oko 19 sati. Parkirali smo se ispred svojih kuća u isto vreme. Bio sam u svom dvorištu do ponoći i nisam ništa primetio u njegovoj kući. Sada sam čuo da su uveli Nemanjinu ženu u kuću na uviđaj jer je juče bila s njim kod Uglješe, pa je ispituju o tome. Inače, često su zajedno dolazili kod njega i primoravali ga da im prepiše kuću, baš su bili užasni, uvek su mu dolazili kasno. Bili su i prekjuče, a Uglješa im je s vrata rekao da se gube. Nemanja je nedavno izašao iz zatvora zbog neke krađe. Kamo sreće da se Uglješa nekome požalio, pa da mu pomognemo oko njih“, izjavio je sused.

Policija je obavila detaljne uviđaje na obe lokacije, u kući u kojoj je pronađeno telo Uglješe T. i na mestu saobraćajne nesreće. Istraga će utvrditi tačnu hronologiju ovog dvostrukog užasa koji je Surčin i Petrovčić zavio u crno.

BONUS VIDEO: