Bivši muž Kardi Bi, reper Ofset, hitno je prebačen u bolnicu nakon što je ranjen u pucnjavi u blizini kazina na Floridi.

Tridesetčetvorogodišnji reper učestvovao je u incidentu koji se dogodio u ponedeljak.

-Možemo potvrditi da je pogođen i da se trenutno nalazi u bolnici, gde mu se ukazuje lekarska pomoć. Stabilno je i pod strogim nadzorom lekara - izjavio je portparol repera za The U.S. Sun.

Vest je prvi objavio TMZ, navodeći da se incident dogodio u blizini hotela i kazina Seminole Hard Rock u Holivudu (Florida). Predstavnik policije potvrdio je da su dve osobe privedene i da "nema opasnosti po javnost".

Detalji o motivu pucnjave još uvek nisu poznati.

Kontekst i porodica

Ovaj napad dolazi skoro četiri godine nakon što je Ofsetov kolega iz grupe Migos, Takeoff, tragično ubijen ispred kuglane u Hjustonu.

Samo nekoliko sati pre pucnjave, Kardi Bi (33) je na Instagramu objavila snimke njihove dece kako radosno traže uskršnja jaja u njenom domu.

Par ima troje zajedničke dece:

Pevačica je podnela zahtev za razvod u avgustu, nakon sedam godina braka, tražeći primarno starateljstvo nad decom.

Kao razlog razvoda navedeno je da su se "udaljili", iako je reperka ranije optuživala Offseta za neverstvo.

Pored porodičnih problema, on se navodno suočava i sa finansijskim poteškoćama, uključujući poreske dugove od preko 2,3 miliona dolara.

Sa druge strane, Kardi je nedavno bila u vezi sa NFL zvezdom Stefonom Digsom, sa kojim je u novembru dobila dete.

Iako je nastupila na poluvremenu Super Bowla ove godine, ubrzo nakon toga je potvrdila da su ona i fudbaler raskinuli.