Reperka Milena Janković, poznatija pod pseudonimom Mimi Mercedez, iznenadila je javnost iskrenom ispovešću o konzumiranju nedozvoljenih supstanci.

Kako je nedavno otkrila, svoj poznati hit "Kleopatra" napisala je pod dejstvom opijata.

- Ovo je sve krenulo tako bezazleno jer smo mi stalno igrale karte tad. Ceo naš život se vrteo oko karata. Prvi put u životu smo probale spid tako što smo igrale karte, nismo htele da prestanemo. Kupile smo spid da bismo duže igrale karte. Da li vi to razumete? - započela je Mimi.

- Osim toga što se sve lepo rimuje uredno, idemo, bre, u najgore opcije, najgore rezultate, ali mora da bude ta drama, zvezda momenat. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. To je period kad je nas radio sirotinjski ponos. Dok nemamo toliko para za svoj kokain, ne želimo da ga pomirišemo - ispričala je Mimi u podkastu "Ispod nule" i šokirala javnost.

