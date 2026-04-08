Ako vaša mačka često ujeda, važno je da razumete razloge iza takvog ponašanja i prepoznate kada je vreme da se obratite veterinaru.

Mačke komuniciraju na različite načine, a ugrizi su jedan od njih. Kada vas mačka blago ujede tokom igre, to obično nije znak agresije, već način da vas uključi u interakciju ili pokaže uzbuđenje. Međutim, ako primetite da mačka postaje napeta, sa ukočenim telom i repom, ili iznenada prestane da prede, to može značiti da joj je dosta i da želi da prekinete kontakt.

Zašto mačka ujeda tokom igre?

Ugrizi tokom igre su česta pojava, posebno kod mlađih mačaka. Njihov prirodni lovački instinkt često se prenosi na vlasnike, pa ruke i prsti postaju „plen“. Iako to može izgledati zabavno, važno je postaviti granice i naučiti mačku da razlikuje igru od agresivnog ponašanja. U suprotnom, ovakve navike mogu postati problematične.

Ugrizi kao znak stresa i frustracije

Ako se pitate „zašto me mačka ujeda“, odgovor može biti i u njenom emocionalnom stanju. Stres, dosada, nedostatak pažnje ili promene u okruženju često dovode do frustracije kod mačaka. U takvim situacijama ugriz može biti način da izraze nezadovoljstvo.

Kako biste sprečili ovakvo ponašanje, stručnjaci preporučuju:

redovno igranje i mentalnu stimulaciju

korišćenje interaktivnih igračaka

održavanje rutine i mirnog okruženja

poštovanje granica vaše mačke

Kada treba posetiti veterinara?

Ukoliko su ugrizi učestali, bolni ili agresivni, to može ukazivati na zdravstvene probleme. Bol, nelagodnost ili skrivena bolest mogu se manifestovati kroz promene u ponašanju, uključujući i učestalo ujedanje.

U tim slučajevima, najbolje je potražiti savet stručnjaka i obratiti se veterinar kako biste isključili moguće zdravstvene tegobe i dobili adekvatne smernice.

Kako razumeti ponašanje mačke?

Mačke su osetljive i emotivne životinje koje jasno pokazuju svoje raspoloženje – samo je potrebno naučiti da čitate njihove signale. Razumevanje govora tela i ponašanja ključno je za zdrav i skladan odnos sa ljubimcem.

Zapamtite, čak i mali ugriz može biti važna poruka. Pravovremena reakcija pomoći će da vaša mačka ostane srećna, a vaš odnos stabilan i bezbedan.

