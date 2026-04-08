U toku radio-emisije Amnezija u rijaliti programu Elita 9, a voditelji Bora Santana i Filip Đukić na samom početku programa čestitali su Međunarodni dan Roma.

Santana je potom otvorio poklone i video da je dobio verenički prsten koji je priželjkivao, a ostaje da se vidi da li će zaprositi cimerku i devojku Anastasiju Brčić.

-Ljudi, stigao je prsten. Pravi, verenički i sa dijamantom. Hvala svima koji su poslali - poručio je Bora, te nije skidao osmeh sa lica.

Milica Kemez nakon razvoda od Bore prodaje plac

Borina bivša supruga i rijaliti-učesnica, Milica Kemez, nakon razvoda okrenula je novi list i nastavila dalje.

Spekuliše se da je već uplovila u novu ljubavnu romansu sa muškarcem kojeg i dalje krije od očiju javnosti.

Budući da poseduje plac na kojem je nekada planirala da sagradi kuću sa njim, odlučila je da ga stavi na prodaju.

Ponuda koju je dala kupcima zvuči primamljivo za sve koji žele da odmah započnu gradnju i stvore krov nad glavom.

Plac se prostire na površini od šest ari, a Milica je detaljno objasnila šta potencijalni kupac dobija:

-Urađen je temelj, radovi su prijavljeni, postoji građevinska dozvola, a struja i voda su dostupni. Gradnja može da počne već sutra - poručila je u svom oglasu, naglašavajući da je osnovna infrastruktura već obezbeđena.