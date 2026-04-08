Piše: Slađana Stepanović

Stravična saobraćajna nesreća koja se rano jutros dogodila u naselju Petrovčić, kada se Nemanja R. (30) „opel vektrom“ zakucao u betonski krst, dobila je jezivu pozadinu. Kako „Alo!“ nezvanično saznaje, Nemanja nije bio samo žrtva udesa, već glavni osumnjičeni za zversko ubistvo meštanina Uglješe T. (58), koje je počinio svega nekoliko sati pre nego što je i sam otišao u smrt!

Policija je, radeći uviđaj nakon nesreće, došla do zastrašujućeg saznanja, mladić koji je stradao na kružnom toku neposredno pre toga je hladnim oružjem presudio svom komšiji.

Kako Alo! saznaje, telo muškarca pronašao je podstanar. On je jutros razbio staklo na vratima i nasao Uglješin leš.

Ispred kuće je i jedna od dve Uglješine ćerke. Prijatelji je grle i izjavljuju saučešće dok ona plače.

Policija je obavila detaljne uviđaje na obe lokacije , u kući gde je pronađeno telo Uglješe T. i na mestu saobraćajne nesreće. Istraga će utvrditi tačnu hronologiju ovog dvostrukog užasa koji je Surčin i Petrovčić zavio u crno.

BONUS VIDEO: