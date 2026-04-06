Voditeljka i pevačica Ana Sević stigla je na snimanje nove epizode Zvezda granda i tom prilikom stala je pred pripadnike sedme sile i progovorila o gorućim temama.

Ana je stigla skoro sređena, nasmejana i odmah je stala da proćaska sa medijiskim ekipama.



Prvo je otkrila kako se provela na koncertu Mirze Selimovića, pa pomenula i Jakova Jozinovića.

- Mirzu volim i privatno i poslovno i sasvim je logično da ću ga podržati. Uvek kad je pravio neki veliki koncert, namestilo se da nismo bili tu, e sada smo zaista uživali i mnogo mi je drago što je tu gde jeste i sigurna sam da ga čeka još veća karijera.

Na pitanje o poređenju Jakova i Mirze, Ana je bila oštra.

- Ne možemo porediti jednog i drugogo, zato što Mirza gradi karijeru svojim pesmama koje je godinama birao i to je vrlo teško na raj način graditi karijeru, kao što gradi 100 posto estrade, jer niko nije uradio to što je Jakov sada uradio. Niko nije počeo karijeru u dvoranama gde peva tuđe pesme.

- Nisam se nikad pokajala ni zbog jedne pesme, nije da imam ne znam koliko pesama, ali nijedna nije da se sad stidim. Ja sam neko iz pop priče i neko ko nije odrastao uz folk muziku, pa je jako bilo teško u to vreme da 2010. godine dođeš u Zvezde Granda i pevač Maju Odžaklijevsku, bilio je nesvakidašnje.

Njen suprug Danijel zajedno je sa Darkom pre nekoliko dana posetio Svetu Goru, a Ana je sada otkrila detalje putovanja.

- To je nešto što je bio zajednički plan i što smo zajedničkim snagama rešili da se desi, mislim da je jako neophodno da stvari idu tim putem. Danijel je sve organizovao i realizovao i mnogo mi je drago zbog toga. Mnogo im je bilo lepo, i hvala dragom Bogu, ja se nadam da će sve da bude dobro

- Biće dobro, nekada - zaključila je Ana Sević.

