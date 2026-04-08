Danijela Pantić je nakon mnogo godina provedenih na RTS-u stavila tačku na voditeljski posao.

Svojevremeno je otkrila svoj razlog odlaska sa Javnog servisa, te javno govorila i o platama i istakla da je njena bila mizerna.

- Odlazak sa RTS-a bila je teška odluka, jer je to bila prva velika televizija na kojoj sam naučila mnogo, stekla slavu i imala odlične godišnje odmore. Ipak, za takav brend kakvim su smatrali "Slagalicu" moja plata bila je mizerna te 2012. godine. Sve te dobre uslove zamenila sam za bolju platu na drugoj televiziji nastavila da učim i razvijam se. U međuvremenu sam se upustila u preduzetničke vode, edukaciju u oblasti komunikacije, medija i koučinga - rekla je Danijela, pa dodala:

"Želela sam autorsku emisiju"

- Iskreno, kada sam napustila RTS, jedan od razloga bio je i taj što sam poželela da radim neki drugi format osim kviza. Želela sam autorsku emisiju, a to na RTS-u nije lako dobiti. Tada mi nije palo na pamet da ću se opet vratiti kvizu i formatu koji je sada sve popularniji među publikom, koliko među TV gledaocima toliko i među korisnicima internet kvizova - zaključila je ona svojevremeno.

