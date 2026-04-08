Nesvakidašnja scena iz Australije zapalila je društvene mreže – jedna devojčica potpuno smireno izbacuje zmiju iz porodične kuće, kao da je u pitanju najobičniji kućni posao.

Snimak je objavljen na Facebook stranici „Aussie Life“ i za kratko vreme pregledan je više od 250.000 puta. Uz video je stajao opis: „Samo u Australiji – kada te tata nauči kako da izbaciš zmiju iz kuće, kao da je to svakodnevna stvar.“

Na snimku se vidi otac koji mirno daje uputstva ćerki kako da bezbedno ukloni zmiju, dok se u jednom trenutku pojavljuje i majka – potpuno opuštena, kao da se ništa neobično ne dešava.

Reakcije podeljene: Jedni oduševljeni, drugi prestravljeni

Ono što je najviše iznenadilo gledaoce jeste smirenost cele porodice. Dok su mnogi priznali da bi u sličnoj situaciji panično pobegli, Australijanci su u komentarima objasnili da su ovakvi susreti kod njih prilično česti.

Australija je, naime, poznata po velikom broju zmija – uključujući i neke od najotrovnijih na svetu. Ipak, nisu sve opasne.

Prema procenama korisnika, zmija sa snimka najverovatnije pripada vrsti Morelia spilota, koja nije otrovna i često se može naći u blizini kuća i naseljenih područja.