Pevač Hasan Dudić prvi put je stao pred kamere, te otkrio do sada nepoznate detalja iz svog ljubavnog života.

Osim braka sa pevačicom Zlatom Petrović sa kojom ima sina, Hasan je pre nje bio ludo zaljubljen u Snežanu Đurišić o čemu je sada govorio

-Da li je istina da ste bili u ljubavnoj vezi sa Snežanom Đurišić? - glasilo je piranje voditelja Stefana Usiljanina.

- Ma to ne, kao klinci nešto to je davno bilo - odgovrala Hasan, a zatim je usledilo drugo pitanje:

- Pa davno bilo to pričam sada, ali davno. Da li pamtite tu ljubav? - glasiolo je.

- Bio sam se zaljubio mnogo u nju - iskreno je rekao Dudić, te objasnio:

- Pa zaljubljenost, pa klinac 16,17 godina. Pevali smo zajedno u jednoj kafani u Šapcu i tu izmenjali dala mi broj telefona i onda smo krenuli posle toga na turneju zajedno. To ne računam u vezu. Dobro ja sam nju nosio u srcu u to vreme stalno, sliku njenu što mi je dala stalno gledam i zaljubio se, deca - bio je iskren legendarni pevač.

-Pa koliko je trajala ta veza?- zvučalo je pitanje na kraju, a onda je stigao i Hasanov odgovor:

- Pa jedno godinu dana - zaključio je pevač.

