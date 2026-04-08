Nekadašnje omiljeno TV lice, voditeljka Branka Nevistić Grujić, povukla se sa malih ekrana i promenila život iz korena.

Sreću je pronašla pored uspešnog biznismena Branislava Grujića, sa kojim danas uživa u mirnom životu u prelepoj vili sa nestvarnim pogledom na Dunav.

Raskošna vila i savršeno uređeno dvorište Branka i njen suprug pretvorili su u pravu oazu mira na svom luksuznom imanju.

Njihovo ogromno dvorište, za koje su se pobrinuli do najsitnijih detalja, ispunjeno je zelenilom i cvećem.

U njemu se nalazi baštenski nameštaj i udobna garnitura na kojoj bivša novinarka najviše voli da provodi vreme čitajući.

Pored toga što je savršen prostor za opuštanje, dvorište je idealno i za proslave, pa par tu rado obeležava bitne datume, poput rođendana njenog supruga.

Ljubavna priča i venčanje daleko od očiju javnosti

Voditeljka je svog supruga jednom prilikom opisala kao sreću svog života, "princa na belom konju" i ljubav svog života.

Njen izabranik, predsednik je jedne građevinske kompanije iz Ženeve koja posluje širom Evrope, a u svom vlasništvu ima još pet preduzeća.

Njihova ljubavna priča počela je 2010. godine, a nakon kratkog prekida 2011, ponovo su se pomirili 2012. godine.

Kako su svoju vezu skrivali od očiju javnosti i paparaca, odlučili su da svoje intimno venčanje organizuju 2014. godine u Veneciji, gradu koji su ranije više puta posećivali.

Uz pomoć poznate italijanske agencije za organizovanje svadbi, slavlje je upriličeno u jednom od najluksuznijih hotela.

Srećnom događaju prisustvovalo je oko tridesetak najbližih prijatelja i članova porodice, među kojima su bila i poznata lica.