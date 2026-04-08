"Iranska kriza demonstrira ogromnu slabost NATO-a, Velike Britanije i EU, kao i dubok jaz u njihovim odnosima sa SAD", napisao je Dmitrijev na Tviteru.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je prihvatio da na dve nedelje obustavi napade na Iran. On je izneo uveravanja da će primirje biti obostrano.

Visoki savet nacionalne bezbednosti Irana saopštio je da Teheran počinje pregovore sa Vašingtonom u petak 10. aprila u Islamabadu.