Oni koji imaju kuću i dvorište često požele da svoj prostor oplemene zelenilom. Drveće se sadi zbog hlada, lepšeg izgleda ili domaćih plodova, ali ta odluka ne bi trebalo da bude doneta bez prethodnog razmišljanja. Iako deluje kao jednostavan korak, pogrešan izbor mesta ili vrste može kasnije izazvati ozbiljne probleme.

Stručnjaci zato savetuju da se pre sadnje dobro informišete o karakteristikama drveta koje želite. Nisu sve vrste pogodne za sadnju u blizini kuće, a neke od njih mogu napraviti više štete nego koristi, naročito kada je reč o njihovom korenovom sistemu.

Jedan od najčešćih primera je smokva. Iako je mnogi rado sade zbog ukusnih plodova i prijatnog hlada, ova biljka ima izuzetno snažno i invazivno korenje. Ono brzo raste, širi se i konstantno traži vlagu, zbog čega lako pronalazi put do pukotina u zemlji i zidovima. Upravo tu nastaje problem, jer korenje može prodreti čak i do temelja kuće, posebno na mestima gde je tlo vlažno.

Osim što može oštetiti samu strukturu objekta, smokva predstavlja rizik i za podzemne instalacije. Njeni koreni se često obavijaju oko vodovodnih i kanalizacionih cevi, a u nekim slučajevima mogu ih i oštetiti. Takvi kvarovi obično zahtevaju skupe i zahtevne popravke, zbog čega se mnogi kasnije pokaju zbog lošeg izbora mesta za sadnju.

Zbog svega toga, preporuka stručnjaka je jasna – smokvu treba saditi na bezbednoj udaljenosti od kuće. Minimum je oko pet metara, ali u praksi važi jednostavno pravilo: što dalje od objekta, to bolje.

Sadnja drveća može biti odličan način da unapredite dvorište i uživate u prirodi, ali samo ako se unapred dobro informišete. Pravilno odabrana lokacija može vam uštedeti mnogo novca i brige u budućnosti, a vaše dvorište učiniti lepšim i funkcionalnijim na duže staze.