Povodom primirja na Bliskom istoku oglasio se Dmitrij Medvedev, Potpredsednik Saveta bezbednosti RF.

Na društvenoj mreži Telegram on je napisao:

"Konflikt između Sjedinjenih Američkih Država i Irana stavljen je na pauzu. Očekivano, obe strane proglasile su pobedu.

Ko je, dakle, pobedio? Pre svega zdrav razum, vera u koji je bila ozbiljno uzdrmana izjavama Bele kuće o uništenju iranske civilizacije za jedan dan.

Istovremeno, sama činjenica da je Donald Tramp pristao da razmatra plan od deset tačaka predstavlja uspeh Iranaca. Pitanje je, međutim, da li će se u Vašingtonu sa tim planom saglasiti: u njemu se, naime, predviđaju i kompenzacija štete Iranu, nastavak nuklearnog programa, kao i kontrola Teherana nad Ormuskim moreuzom.

Očigledno je da ne. To bi za njega bilo ponižavajuće i značilo bi stvarnu pobedu Islamske Republike Iran.

Šta onda? Ponovno izbijanje borbenih dejstava?

Moguće, ali postoji i međurešenje. Tramp ne želi niti može dugo da vodi rat, a ni u Kongresu neće dobiti podršku. To znači da je potrebno održavati krhko primirje i praviti se da je sve u redu. Jer svaki potez na ovoj tabli stvara situaciju blisku cugcvangu.

Međutim, ovo su šahovske partije u kojima ne učestvuju dva, već tri igrača. Tu je i Izrael, koji ne igra na strani Sjedinjenih Država. Njemu primirje nije potrebno i svoje ciljeve još nije ostvario. Zato bi mogao da povuče sopstveni potez — jednostavno da zbriše sve figure sa šahovske table. To čini situaciju krajnje neizvesnom.

Zbog toga će evropski rusofobni „jastrebovi“ morati dugo da žive u režimu stroge štednje.Jer jeftine nafte neće biti…"