Harmonikaš Aleksandar Aca Sofronijević se oglasio emotivnim rečima nakon što su on i njegova supruga Kosana dobili su devojčicu.

Kosana se porodila na veliki hrišćanski praznik - Blagovesti, što za ponosne roditelje koji su verujući ima poseban značaj.

Aca Sofronijević je na svom Instagramu objavio fotografiju nastalu pred porođaj, kada je supruzi ljubio trudnički stomak.

- Danas, na Blagovesti, 7.4.2026. stigla nam je najlepša vest koju život može da podari. Postali smo roditelji jedne male Tare. Hvala Bogu na ovom blagoslovu i daru koji je obasjao naš dom i naše živote. Hvala mojoj hrabroj supruzi na snazi i ljubavi, ti si moj heroj! Svakome od vas želim da oseti ovu neopisivu sreću bar jednom u životu. Dobrodošla, Tara, srce naše lepo, najlepše. Zauvek ću pamtiti taj pogled danas, naš prvi dodir i njen prvi osmeh. Hvala Bogu i svetom Vasiliju. Hvala svima na lepim željama i čestitkama - napisao je ponosni tata.

"Plakao sam kada sam saznao za trudnoću"

Sofronijević je nakon saznanja da će postati otac govorio o momentu kada je saznao najlepše vesti.

- To je neverovatan trenutak, mnogo se volimo, jedva čekamo da postanemo roditelji, blagosloveni smo, presrećni smo, to je trenutak koji ćemo pamtiti ceo život. Kad smo čuli prve otkucaje srca, bili smo na odmoru u Hrvatskoj, ja nisam mogao da verujem, kao da me je Bog dodirnuo i pomazio po glavi. Suzu sam pustio, neverovatan trenutak, najveći blagoslov i ja jedva čekam da postanem otac.

BONUS VIDEO: