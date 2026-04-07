Večeras je u MTS dvorani održana beogradska premijera holivudsko-srpskog akciono-naučno-fantastičnog filma Gospodar Oluje, neposredno nakon premijere u Los Anđelesu.

Crvenim tepihom prošetale su brojne javne ličnosti, a pažnju su posebno privukli Lazar Ristovski sa 39 godina mlađom izabranicom Anicom Lazić, koja je nedavno imala operaciju nosa i sada blistala u miniću.

Glumica Ivana Dudić pojavila se u izazovnom stajlingu i dubokom dekolteu, ostavivši sve bez daha.

Međutim, najveće iznenađenje izazvao je popularni jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase, koji se pojavio u društvu prijatelja u sportskoj kombinaciji. crnoj trenerci i dukserici.

Na premijeru su došli i Zoran Lisinac sa suprugom i detetom, producent Miroslav Mogorović, koproducent Vladimir Lisinac, reditelji Zoran Lisinac i Domagoj Mazuran, Radomir Nikolić, kao i holivudski reditelj Neb Čupin.