Pevača Amira Kazića Lea mnogi porede sa Zdravkom Čolićem, a svojevremeno su kružile glasine i da mu je legendarni pevač otac.

Iako je ubrzo demantovao navode da je u srodstvu sa Čolićem, Leo nije krio da mu imponuje povezivanje sa velikom balkanskom zvezdom.

- Rekao sam da će mi Čola to skupo platiti, da ću tražiti alimentaciju za sve ove godine. Da sam na njegovom mestu, snimio bih duet da pokažemo jesmo li zaista toliko slični i vizualno i vokalno ili nismo. Čola je od mene stariji samo 14 godina i ne može da mi bude tata - rekao je pre mnogo godina za hrvatske medije.

"Zagrlio bih ga"

- Ne razumem zašto Čola ćuti, a svi o tome pričaju. Da sam na njegovom mestu, zagrlio bih me, slikao se i ljudi bi zaćutali - rekao je Amir Kažić Leo.

Amir je 2019. godine proslavio 30. godišnjicu braka sa suprugom Bibom koja izbegava da se pojavljuje u medijima. Za suprugu kaže da je genijalna i da je njegov najveći kritičar.

BONUS VIDEO: