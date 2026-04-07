Srpska književnica Zorana Šulc imala je život prepun izazova, a njenu ispovest i danas mnogi pamte.

Zorana se prisetila najveće traume koju je doživela kada ju je kao tinejdžerku silovao drug.

Nakon tog jezivog događaja otišla je u Nemačku, gde je nastavila školovanje.

-Posle jedne proslave silovao me je moj jako dobar drug. Do tada sam imala samo jednu vezu, bila sam nevina jer me je taj dečko cenio i čuvao. Posle žurke su drugovi rešili da me otprate kući i tada se to dogodilo. Mislila sam da se šale, nisam mogla da shvatim o čemu je reč. Osećala sam se bedno i jezivo, čak sam pomišljala na samoubistvo. Ubrzo sam otišla u Nemačku i njih nikada više nisam videla - rekla je ona i dodala da veruje da je njena majka znala šta se dogodilo.

- Ubeđena sam da je znala, ali se pravila da ne zna. Mislim da joj je i prijalo što sam otišla jer je mogla da vodi svoj život. Taj događaj sam potiskivala i pokušavala da zaboravim. Postojao je stalni strah. Imam dve ćerke i dok su odrastale, plašila sam se da se njima, ne daj Bože, ne desi nešto slično - ispričala je tada u emisiji "Goli život".

Imala dva moždana udara

Godinama kasnije prošla je kroz novu agoniju kada je na svoj rođendan doživela dva moždana udara.

- Atmosfera je bila prelepa, bilo je mnogo dragih ljudi. Dobila sam moždani udar nasred proslave i hitna pomoć me je odvezla u bolnicu. Jedna koleginica me je pitala da li sam dobro i rekla da teško govorim i da mi je jedna strana lica iskrivljena. Izvadila sam ogledalo i rekla: "Šta pričaš, izgledam fenomenalno". Međutim, ona je pozvala hitnu pomoć. Posle sat vremena imala sam još jedan moždani udar u bolnici. Zadržali su me na intenzivnoj nezi, a leva strana tela bila je potpuno oduzeta - prisetila se u emisiji Magazin in.