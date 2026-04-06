Žena koja je potpuno sama sređivala staru kuću otkrila je da je imala neverovatnu sreću.

Vintir Rouz renovira svoj karakterističan dom mesecima. Imanje u Velikoj Britaniji, koje je izgrađeno 1903. godine, ima mnoštvo neobičnih detalja kojima Rouz polako vraća nekadašnji sjaj.

Nedavno je sređivala kamin i bila posebno uzbuđena - kao da je naslućivala da će nešto otkriti. Prethodni vlasnik kuće je prekrio područje sprejom za kamen kako bi sve bilo neutralne boje i uklapalo se u enterijer.

Međutim, ovaj nanos boje je zapravo krio prelepu tajnu. Kada je Vintir počela da polako i pažljivo skida premaz, naišla je na prelepe, očuvane pločice.

Rouz, koja sve poslove prilikom renoviranja obavlja sama, je na Instagramu otkrila da je osvojila „džekpot renoviranja“.

Dodala je: „Nemam pojma otkad su ove pločice, da li su starije ili je reč o reprodukciji starinskih modela pločica, ali su prelepe! To je pravi prelepi vintidž, zaista sam srećna što sam ovo otkrila", rekla je ona, prenosi Mirror.