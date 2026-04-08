Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se danas zvaničnim saopštenjem povodom nesreće na gradilištu kod Brankovog mosta kada se srušio kran. Kako se navodi u saopštenju, nakon što je obavešten da je došlo do nesreće na gradilištu na Novom Beogradu, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na lice mesta kako bi obavio uviđaj.

Kako se navodi u saopštenju, prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do nezgode u kojoj je smrtno stradao radnik Z.X. (38) - državljanin Kine, a tri lica su zadobila telesne povrede, došlo je zbog horizontalnog pomeranja tereta na kranu usled čega je došlo do udara tereta u telehender, nakon čega je preminuli radnik ispao iz korpe.

- Javni tužilac je naložio da se uzmu izjave od svih zaposlenih koji su bili na gradilištu u trenutku nesreće, kao i izjave od odgovornih lica u pravnom licu u kojem je bio zaposlen preminuli, da na mesto događaja izađe Inspekcija rada i Građevinska inspekcija koja će obaviti poslove iz svog delokruga i izvršiti uvid u poslovnu dokumentaciju - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, sve u cilju utvrđivanja da li su radnicima bili obezbeđeni sigurni uslovi za rad i da li im je bila obezbeđena sigurnosna oprema koju su obavezni da nose prilikom rukovanja mašinama i izvođenja visinskih građevinskih radova, te da li je smrt nastupila kao posledica delovanja nekog lica ili isključivo zbog radnji preminulog.

Nakon prikupljanja svih dokaza, javnom tužiocu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu će biti dostavljen izveštaj na dalju odluku, zajedno sa obdukcionim nalazom, nakon čega će biti preduzete sve zakonom propisane mere i radnje.

"Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo javnost da je danas oko podneva na gradilištu na izgradnji mosta preko reke Save u Beogradu došlo do nesreće u kojoj je jedan radnik, državljanin NR Kine, izgubio život. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i uz dva povređena radnika", navodi se u saopštenju.

