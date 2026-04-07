Pre nego što posadite drvo, važno je da proverite da li je lokacija pogodna i kakvo korenje ima biljka. Neke vrste mogu oštetiti temelje, zidove i instalacije.

Jedno od najproblematičnijih stabala za sadnju blizu kuće je smokva.

Zašto smokva nije dobra blizu kuće

Smokva ima izuzetno jako i invazivno korenje koje se brzo širi i traži vlagu. Zbog toga može:

da prodre u pukotine u temeljima

da ošteti zidove i podove

da se uvuče u vodovodne i kanalizacione cevi

Koren smokve može čak i da probuši instalacije, što kasnije dovodi do skupih popravki.

Koliko daleko treba saditi smokvu

Stručnjaci savetuju da smokva bude posađena najmanje pet metara od kuće. U suprotnom, postoji rizik od oštećenja infrastrukture i dodatnih troškova.

Ako planirate sadnju drveća u dvorištu, dobro razmislite o izboru vrste i mestu sadnje. Jedna pogrešna odluka može vas kasnije koštati mnogo više nego što očekujete.

