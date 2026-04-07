Pre nego što posadite drvo, važno je da proverite da li je lokacija pogodna i kakvo korenje ima biljka. Neke vrste mogu oštetiti temelje, zidove i instalacije.
Jedno od najproblematičnijih stabala za sadnju blizu kuće je smokva.
Zašto smokva nije dobra blizu kuće
Smokva ima izuzetno jako i invazivno korenje koje se brzo širi i traži vlagu. Zbog toga može:
- da prodre u pukotine u temeljima
- da ošteti zidove i podove
- da se uvuče u vodovodne i kanalizacione cevi
Koren smokve može čak i da probuši instalacije, što kasnije dovodi do skupih popravki.
Koliko daleko treba saditi smokvu
Stručnjaci savetuju da smokva bude posađena najmanje pet metara od kuće. U suprotnom, postoji rizik od oštećenja infrastrukture i dodatnih troškova.
Ako planirate sadnju drveća u dvorištu, dobro razmislite o izboru vrste i mestu sadnje. Jedna pogrešna odluka može vas kasnije koštati mnogo više nego što očekujete.
