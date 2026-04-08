Suprug pokojne Marine Tucaković, Aleksandar Futa Radulović, krenuo je u obračun sa estradom, a još davno je i njegova supruga imala problem s jednom pevačicom.

Kako pišu mediji, ona je tokom života imala svesku u kojoj je zapisivala ko je koju pesmu od nje kupio, ali i ko joj nije platio.

Navodno pokojna Marina i Dara Bubamara šest godina nisu pričale zbog pevačicinog duga prema tekstopiscu od 10.000 evra.

Kako su tada pisali mediji Bubamara nije isplatila Tucakovićki honorar za pesmu koju joj je napisala, jer nije bila zadovoljna kako je ona prošla kod publike.

- Ne znam iz kog razloga joj Dara nije tada platila tih 10.000 eura, valjda nešto nije bila zadovoljna kako je prošla ta pesma, ali je pre toga sve hitove koje joj radila Marina uredno plaćala i na sve to joj donosila poklone razne sa svih kraja sveta. E onda godinama nisu pričale zbog tog duga, Marina je svima pričala “kako je nije sramota tolike stanove i automobile je zaradila od mojih tekstova “. Kada se Marina razbolela Dara ju je pozvala, ponudila pomoć i zamolila je da joj pomogne - pričao je svojevremeno izvor za Skandal i dodao:

- Marina se prvo premišljala, ali onda je rešila da joj sve oprosti, Dara je isplatila šta je imala i čak platila i plus ekstra za baladu kojoj je Marina napisala - zaključio je izvor.

Marina je 2016. godine otkrila da joj nije samo Dara u tom momentu bila dužna.

U intervjuu za Kurir na pitanje da li joj je pevačica vratila dug, odgovorila je:

- Nije. Eh, kao da mi je samo ona ostala dužna. Ne volim o tome da pričam. Bože moj, dešava se.

Izgubila bitku

Nažalost, Marina je izgubila bitku sa opakom bolešću, a Dara je sarađivala i družila se s njenim sinom Milanom Laćom Radulovićem.

